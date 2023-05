Xiaomi Pad 6 annunciato, assieme ad altri prodotti AioT per l'Europa

In occasione dell'evento "Discover Xiaomi 2023", l'azienda ha annunciato il tablet all-in-one lo Xiaomi Pad 6 assieme a una gamma di prodotti AioT per il mercato europeo.

Xiaomi Pad 6 si distingue per il suo design unibody più fine e leggero rispetto al modello precedente e per delle eleganti finiture in metallo. Il dispositivo monta un processore Snapdragon 870 con schermo LCD LTPS da 11" pollici con risoluzione WQHD+ a 309 ppi, refresh rate fino a 144Hz e supporto a Dolby Vision e HDR 10.

Per quanto riguarda il comparto fotografico troviamo una camera principale da 13MP e una frontale da 8MP, mentre sul fronte sonoro troviamo quattro speaker audio certificati Dolby Atmos. La batteria ha una capacità di 8,840 mAh che assicura secondo Xiaomi un'autonomia fino a 16 ore di playback video, con ricarica rapida da 33W. Presente anche una porta USB 3.2 Gen 1 che supporta una velocità fino a 5Gbps e l'uscita video in 4K a 60 fps.

Xiaomi Pad 6 è stato pensato per essere un dispositivo versatile, grazie al software MIUI Pad 6 che permette di controllare uno smarpthone Xiaomi in remoto, una connettività migliorata e nuovi "Conference Tools", come la cancellazione del rumore e la possibilità di mantener centrati i soggetti durante le videoconferenze.

Pad 6 arriva inoltre sul mercato assieme alla seconda generazione della Xiaomi Smart Pen e la Xiaomi Pad 6 Keybord, rendendo il dispositivo comodo sia per guardare contenuti multimediali che in ambito lavorativo.

Xiaomi Pad 6 sarà disponibile sul mercato europeo in tre varianti di colore, Champagne, Gravity Grey e Mist Blue. I dettagli su prezzi e data di uscita verranno annunciati successivamente, in prossimità del lancio.

Xiaomi Scooter 4

Come accennato in apertura, oltre allo Xiaomi Pad 6, l'azienda ha svelato una gamma di altri prodotti interessanti. Tra questi troviamo la serie Xiaomi Scooter 4 che introduce due nuovi modelli, lo Scooter 4 e lo Scooter 4 Lite, dotati rispettivamente di un motore da 600W e 300W, con una velocità massima di 20 km/h2. La batteria con una capacità di 7.6050 mAh del modello base assicura di coprire distanze fino a 35 Km con una sola carica, mentre quella da 5.200 mAh del Lite fino a 20Km.

I due scooter montano un freno a tamburo nella ruota posteriore e un sistema E-ABS in quella anteriore, riducendo la distanza di frenata e garantendo così maggiore sicurezza. Entrambi i prodotti possono essere collegati all'app Xiaomi Home tramite Bluetooth per controllare la velocità e la carica in tempo reale, aggiornare il firmware e monitorare i dati di guida.

Xiaomi Electric Scooter 4 e Xiaomi Electric Scooter 4 Lite sono disponibili da oggi al prezzo rispettivamente di 549,99 e 449,99 euro. Inoltre, fino al 4 giugno, Scooter 4 sarà acquistabile al prezzo early bird di 499,99 euro su Mediaworld, Unieuro, Euronics e Amazon, e il modello Lite a 399,99 euro presso Mediaworld, Unieuro, Euronics, Amazon, Expert e Trony.

Xiaomi Vacuum S10+

Abbiamo poi Xiaomi Robot Vacuum X10, il nuovo aspirapolvere robot di Xiaomi, dotato di batteria da 5200 mAh che assicura 180 minuti di autonomia con la massima potenza di aspirazione. Abbinato alla sua stazione base smart, questo dispositivo di pulizia è appositamente adattato per pulire ogni tipo di pavimento grazie a una potenza di aspirazione di 4.000Pa.

La serie S invece si amplia con Xiaomi Robot Vacuum S10+, Xiaomi Robot Vacuum S10 ed S12 e sono dotati della tecnologia LDS per la pianificazione delle pulizie efficiente, a prescindere dalle dimensioni e la configurazione della casa. Ci sono poi Xiaomi Robot Vacuum E10 ed E12 che sono caratterizzati da un desing ultrasottile e in grado di arrivare anche sotto il divano o letto.

I nuovi Xiaomi Robot Vacuum sono disponibili a partire da oggi 22 maggio alle ore 13.00, di seguito i dettagli su prezzi e disponibilità: