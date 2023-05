Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai, data di uscita su Playstation, Xbox, Switch e PC

Square Enix e gli sviluppatori di Game Studio e Kai Graphics hanno annunciato che l'action RPG Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai è in arrivo su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC tramite Steam e Microsoft Store. Il lancio è fissato per il 28 settembre 2023. L'annuncio è stato accompagnato da un nuovo trailer che potrete visualizzare di seguito:

Il gioco sarà venduto al prezzo di 59,99 euro per la versione Standard e di 64,99 euro per la Digital Deluxe Edition, con i preordini già disponibili da ora su PlayStation Store, Steam e Microsoft Store. Preacquistando il gioco riceverete il completo per Dai "Legendary Hero" e "The Hero's Tutor: Bond Memory" che offre EXP bonus.

La Digital Deluxe Edition include anche il completo per Popp "Legendary Mage", i completi "Legendary Priest" e "Legendary Martial Artist"per Maam, "Legendary Swordsman" e "Legendary Warrior" per Hyunckel.

Infinity Strash è un action GDR basato sull'anime e manga Dragon Quest The Adventure of Dai, in cui vivremo le emozioni delle imprese di Dai e dei Disciples of Avan per sconfiggere la Dark Army.

Durante il gioco sarà possibile ottenere i Bond Memories, degli oggetti che ricreano le scene più iconiche dell'opera originale e che possono migliorare le abilità degli eroi una volta equipaggiati. Torneranno utili per affrontare il Temple of Recollection, un dungeon senza fine composto da oltre 100 combinazioni di stanze piene zeppe di nemici, trappole e altri pericoli, che cambiano ogni volta.

Leggiamo la sinossi della storia:

"Sono passati molti anni da quando l'eroe ha riportato la pace su questa terra. In un mondo tormentato dalle forze del male, uno spadaccino e i suoi compagni partono per sconfiggere Hadlar, il Dark Lord."

"Su un'isola deserta nei mari del sud, un ragazzo di nome Dai vive tra i mostri e spera, un giorno, di diventare anche lui un eroe. Tutto cambia quando il Dark Lord viene riportato in vita."

"Con questa nuova minaccia che affligge il mondo, Dai fa una promessa al suo mentore, incontra dei nuovi amici e, lentamente, viene a conoscenza del suo inesorabile destino. Questo è l'inizio dell'avventura di Dai e della sua missione per diventare un vero eroe!"