Marvel's Spider-Man 2 avrà tre alberi delle abilità diversi

Uno dei giochi più attesi su PS5 del 2023 è Marvel's Spider-Man 2. In questo nuovo capitolo avremo a disposizione non uno ma per due Uomo-Ragno, ovvero Peter Parker e Miles Morales. Al pari dei precedenti capitoli avremo degli alberi delle abilità tramite i quali potenziare i nostri eroi. In totale, però, non ci saranno sol due alberi delle abilità, ma ben tre.

È stato infatti svelato da senior community manager di Insomniac Games - Aaron Jason Espinoza - che oltre a un albero delle abilità esclusivo per Peter Parker e uno per Miles Morales vi sarà anche un terzo set di capacità da sbloccare condivise tra i due eroi.

Si tratta di una scelta non solo legata al gameplay, ma anche alla narrativa. Dopotutto, i due Spider-Man condividono la tecnologia e si allenano insieme, quindi è perfettamente comprensibile che abbiano una serie di capacità e potenziamenti che vengono sbloccati in un sol colpo per entrambi.

Peter e Miles in Marvel's Spider-Man 2

Espinoza afferma anche che "Potrete passare da uno Spider-Man all'altro senza soluzione di continuità in una serie di momenti della storia", spiega Espinoza. "Vogliamo che i giocatori si crogiolino negli iconici team-up, arricchiti dai nostri caratteristici momenti di gioco, e che vivano la storia dal punto di vista di entrambi gli Spider-Man".

Per quanto riguarda le capacità uniche dei due, Peter potrà contare sulle abilità da Simbionte, mentre Miles continuerà a sfruttare i suoi sempre più potenti attacchi bioelettrici. Nel trailer abbiamo già visto come Parker sia in grado di attaccare in modo molto aggressivo i nemici, mentre Morales può stordire gruppi di nemici. In entrambi i casi, le mosse finali sembrano estremamente cinematografiche.

Diteci, cosa ne pensate fino a questo momento di quanto mostrato su Marvel's Spider-Man 2?