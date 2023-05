Final Fantasy 16 era in sviluppo anche per PS4, ma poi Square Enix ha dato priorità a PS5

Final Fantasy 16 sarà un'esclusiva PS5 al lancio. La versione PC è praticamente confermata, anche se non è chiaro se arriverà in tempi rapidi (Final Fantasy 7 Remake insegna). Non sappiamo nulla di altre versioni per console, ma di certo non arriverà su vecchia generazione, ma non perché Square Enix non ci abbia provato. Final Fantasy 16 inizialmente era in sviluppo anche per PS4, ma poi la compagnia ha deciso di dare priorità a PS5.

Il produttore Naoki Yoshida è stato da poco intervistato da Final Fantasy Union e ha svelato qualche dettaglio. In risposta a una domanda che chiedeva troppi dettagli sul rapporto tra Square Enix e Sony, il produttore di Final Fantasy 16 ha concesso qualche informazione riguardo allo sviluppo del gioco e agli sforzi fatti dagli autori.

"Ciò che possono dire è che mentre lo stavamo sviluppando, inizialmente avevamo dei piani per pubblicare il gioco su PlayStation 4. Durante lo sviluppo, abbiamo capito che per raggiungere un livello di qualità di cui saremmo stati orgogliosi avremmo avuto bisogno di almeno uno o due anni di sviluppo [aggiuntivo]".

"Quindi abbiamo preso una decisione a quel punto. Del tipo: okay, non vogliamo rallentare i lavori così a lungo. Puntiamo solo su PS5."

Anche se non viene spiegato nel dettaglio, è probabile che Square Enix si sia resa conto che per inserire tutti i contenuti con un certo livello di dettaglio all'interno di aree molto grandi avrebbe richiesto troppo lavoro di ottimizzazione su PS4 e ha preferito puntare solo su PS5, dove la maggior potenza tecnica garantisce prestazioni e qualità a livello.

Un chiaro esempio del fatto che Square Enix ha calcolato i tempi di sviluppo in modo preciso è il fatto che non vi sono patch D1 nei piani di Square Enix, il gioco non ne avrà bisogno. Lo sviluppo sulla sola PS5 ha probabilmente aiutato a creare un prodotto certamente senza difetti sin dal D1: speriamo che sia proprio così.