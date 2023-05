Dragon Quest Monsters: un nuovo gioco è in sviluppo per Nintendo Switch

Square Enix ha annunciato che è attualmente in sviluppo un nuovo gioco della saga Dragon Quest Monsters per Nintendo Switch. Al momento non è stato confermato un nome ufficiale di questo progetto. L'annuncio è avvenuto tramite un trailer pensato per celebrare il 25° anniversario della serie. Potete vederlo qui sotto.

"Preparatevi quindi a una nuova avventura", afferma il video. "In sviluppo per Nintendo Switch." Purtroppo non sappiamo alto a livello ufficiale su questo nuovo Dragon Quest Monsters.

Dragon Quest Monsters è stato pubblicato per la prima volta su Game Boy Color nel settembre 1998 in Giappone, questo significa che l'anniversario ufficiale avverrà a settembre 2023. SI tratta di uno spin-off di Dragon Quest nel quale il focus è la cattura di mostri, sul farli crescere e sull'incrociarli tra loro.

Probabilmente avremo modo di ottenere più dettagli nei prossimi mesi, oppure direttamente a settembre 2023. Nel frattempo diteci, cosa ne pensate di un nuovo Dragon Quest Monsters? Vi interessa oppure vorreste solo vedere di più su Dragon Quest XII: The Flames of Fate?