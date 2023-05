Samsung Gaming Hub accoglie anche Anstream Arcade e Blacknut con quasi 2000 giochi

Samsung Electronics ha annunciato un interessante ampliamento dell'offerta di giochi attraverso Samsung Gaming Hub con l'aggiunta di Anstream Arcade e Blacknut, due ulteriori servizi per il gaming che sono stati aggiunti all'hub in questione per un totale di altri 2000 giochi circa disponibili su abbonamento.

Gli utenti di Smart TV e Smart Monitor Samsung compatibili con Samsung Gaming Hub potranno dunque aggiungere anche i cataloghi di Anstream Arcade e Blacknut agli altri già presenti all'interno dell'app accessibile direttamente dal sistema operativo dei display.

In totale, si parla ora di oltre 3.000 giochi disponibili: i due servizi in questione si aggiungono infatti ai già presenti Xbox Cloud Gaming, NVIDIA GeForce NOW, Amazon Luna e Utomik. Antstream Arcade consente di accedere ad oltre 1.400 giochi, tra i quali numerosi arcade classici retrò, mentre Blacknut offre oltre 500 giochi premium per tutta la famiglia e titoli esclusivi.

Antstream Arcade è il più grande servizio di retrogaming su cloud al mondo, che propone vari giochi arcade classici come Pac-Man, Galaga, Dig Dug, Double Dragon e molti altri direttamente attraverso Smart TV o monitor tramite il Samsung Gaming Hub. L'abbonamento ad AntStream Arcade è attualmente disponibile a 12€ per 12 mesi, con uno sconto notevole rispetto a quello standard.

Blacknut è un servizio di streaming di videogiochi online che consente l'accesso immediato a centinaia di videogiochi. Con un abbonamento mensile, i gamer hanno a disposizione più di 500 titoli premium adatti a tutta la famiglia, cinque profili a cui possono accedere contemporaneamente e una libreria di giochi disponibile su tutti gli schermi. Il catalogo include titoli noti come Metro Exodus e Overcooked 1 e 2, e offre in esclusiva agli utenti europei un'intera collezione di giochi Disney. Gli ultimi arrivati sul catalogo internazionale di maggio 2023 sono TT Isle of Man: Ride on the Edge 2 e Tour de France 2022. Solo per i clienti Samsung, Blacknut - ora incluso nel Samsung Gaming Hub - offre ai nuovi utenti 15 giorni di prova gratuita per esplorare il catalogo e provare gli oltre 500 videogiochi premium in una rosa di TV Samsung 2021, 2022 e 2023.

Antstream Arcade e Blacknut sono disponibili in Samsung Gaming Hub su TV Samsung 2021, 2022 e 2023. Per i TV 2022 e i TV 2021 con software aggiornato in vendita in mercati in cui il Samsung Gaming Hub non è disponibile, gli utenti possono trovare le app dei partner di gaming Samsung nell'App Store del TV.