Pikmin 4: preordine Amazon con un ottimo sconto per l'esclusiva Switch

Tramite Amazon Italia è possibile fare il preordine di Pikmin 4, esclusiva Nintendo Switch. Il gioco si trova ora a 10€ in meno rispetto al prezzo consigliato, ovvero con uno sconto del 17%. Si tratta di un'ottima offerta considerando che è un gioco Nintendo. La data di uscita è fissata per il 21 luglio 2023. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Come sempre, si tratta di una prenotazione a prezzo minimo garantito: significa che si pagherà il prezzo più basso apparso sulla piattaforma tra il momento dell'ordine e il momento della spedizione. Anche in caso di aumento del prezzo, lo sconto rimarrà applicato al vostro ordine. Non dovreste seguire l'andamento del prezzo o rifare il preordine in caso di ulteriori sconti. Potete inoltre cancellare il preordine in qualsiasi momento prima della spedizione senza alcun costo.

Pikmin 4 ci mette alla guida di un gruppo di Pikmin, creature colorate dotate di varie capacità, fondamentali per esplorare gli ambienti e completare obiettivi. Questa edizione è in italiano e include il gioco in formato fisico.