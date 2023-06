Street Fighter 6: un trailer mostra i costumi classici inclusi nel gioco

Capcom in vista del lancio di Street Fighter 6 ha pubblicato un nuovo trailer tutto dedicato agli Outfit 2, che altro non sono che dei costumi classici che sarà possibile ottenere per i lottatori del roster.

Come avrete notato, combattenti storici come Ryu, Ken, Guile e Chun-Li si sono rifatti il look per questa nuova iterazione della serie, ma se preferite il loro outfit classico sarete accontentati.

Stando ai dettagli offerti da Capcom infatti questo set si ispira ai costumi classici visti nei precedenti capitoli. Saranno disponibili per tutti i 18 personaggi e potrete sbloccarli durante le vostre avventure nella modalità World Tour oppure, se non avete pazienza, usando le Fighter Coins.

Che ne pensate, preferite il nuovo look o farete i salti mortali per sbloccare il prima possibile i costumi classici?

Vi ricordiamo che Street Fighter 6 sarà disponibile a partire da domani, venerdì 2 giugno, per PS5, PS4, Xbox Series X|S e PC. Per quanto riguarda quest'ultima piattaforma, è arrivata da poco la conferma che sarà protetta dalla tecnologia anti-tamper di Denuvo.