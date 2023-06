Street Fighter 6: Denuvo confermato per la versione PC a pochi giorni dal lancio

A pochi giorni dal lancio di Street Fighter 6, Capcom ha aggiornato la pagina Steam della versione PC confermando che sarà protetto da Denuvo. Stando al changelog del database di Steam DB, l'anti-tamper è stato aggiunto il 30 maggio 2023, ovvero l'altro ieri, e quindi in pochi hanno avuto modo di notare questo cambiamento.

Per chi fosse poco avvezzo al gaming su PC, Denuvo è un DRM che ha il compito di impedire la circolazione delle copie pirata, seppur temporaneamente, visto che qualsiasi protezione viene "bucata" prima o poi. È comunque largamente diffuso tra le produzioni AAA perché riesce a proteggere comunque le vendite al lancio e nei giorni o settimane immediatamente successivi, il periodo notoriamente più proficuo del ciclo commerciale di un gioco.

Denuvo tuttavia non è visto di buon occhio da buona parte dei giocatori, dato che in diverse occasioni si è dimostrato deleterio per le performance dei giochi. Per rimanere in casa Capcom, uno dei casi più eclatanti è stato quello di Resident Evil Village. La buona notizia è che in diversi casi i publisher decidono di rimuoverlo alcune settimane o mesi dopo l'uscita e tra questi rientra anche la compagnia giapponese.

Detto questo, l'implementazione di Denuvo per Street Fighter 6 non dovrebbe sorprendere più di tanto, visto che numerosi giochi Capcom lo hanno utilizzato in passato. Tuttavia il fatto che sia stato confermato a pochissimi giorni dal lancio potrebbe far storcere il naso a chi magari lo ha preacquistato in tempi recenti.

Vi ricordiamo che Street Fighter 6 debutterà su PC, PS5, PS4 e Xbox Series X|S da domani, giovedì 2 giugno 2023. Sulle pagine di Multiplayer.it trovate la nostra recensione del picchiaduro di Capcom.