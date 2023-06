Cyberpunk 2077: Phantom Liberty uscirà in agosto, secondo un leaker

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty potrebbe avere l'uscita fissata per agosto 2023, secondo quanto riferito dal noto leaker Tyler McVicker, in uno dei suoi video pubblicati su YouTube di recente e dunque in quella che chiaramente va presa come semplice voce di corridoio.

McVicker ha previsto correttamente alcune informazioni riguardanti proprio l'espansione in questione, dunque anche questo rumor potrebbe essere tenuto con un certo riguardo, nonostante il periodo di lancio non sia proprio tra i più classici per un titolo di grosso calibro. Un lancio in agosto non è molto frequente per le grandi produzioni, ma trattandosi a tutti gli effetti di un'espansione non è da escludere a priori.

D'altra parte, il fatto che Cyberpunk 2077: Phantom Liberty sarà presente alla Summer Game Fest 2023 della prossima settimana ci dice che, probabilmente, nuove informazioni arriveranno in tale sede, e tra queste immaginiamo possa esserci anche la data d'uscita.

Considerando che lo stato dei lavori dovrebbe ormai essere avanzato, non è da escludere che il lancio del grosso DLC per Cyberpunk 2077 possa essere vicino, cosa che potrebbe dare ragione all'idea di un'uscita fissata per agosto 2023, nonostante il periodo poco propizio. Non resta dunque che attendere la Summer Game Fest e scoprire le novità che verranno annunciate in tale sede.