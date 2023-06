Blank è il nuovo studio fondato da director di The Witcher 3 e producer di Cyberpunk 2077

Vari veterani di CD Projekt RED hanno fondato il nuovo team Blank, guidato in particolare da Mateusz Kanik, co-director di The Witcher 3, Jędrzej Mróz, producer dello stesso gioco e Marcin Jefimow, producer di Cyberpunk 2077.

Non ci sono ancora molti dettagli sul primo progetto in sviluppo presso Blank, ma sembra che il team abbia già le idee piuttosto chiare e i lavori sono già iniziati. In base a quanto riferito, dovrebbe trattarsi di un nuovo gioco "incentrato su un personaggio e ambientato in un'apocalisse, con un twist o due", a quanto pare, in attesa di ulteriori informazioni.

Kanik sarà il director di questo nuovo gioco di Blank, mentre Mróz e Jefimow sono i produttori esecutivi e saranno supportati anche da altri ex-CD Projekt RED, tra i quali anche il designer Michał Dobrowolski e il lead story designer di The Witcher, Artur Ganszyniec, che sarà narrative director nel nuovo team.

"Dopo aver lavorato per anni in un'industria che si è dimostrata sempre più conservatrice, siamo pronti per provare progetti coraggiosi e di grande impatto, con i quali condivideremo la nostra creatività unica", ha riferito Kanik presentando il nuovo team. "Mentre l'industria tende a imporre una dittatura della creatività di un singolo individuo, noi vogliamo mettere il team a capo di tutto", inoltre, l'idea è trovare un giusto equilibrio tra dimensioni del progetto e del team, recuperando gli elementi di "artigianato" e ritmi di lavoro più umani.

A questo punto attendiamo di sapere di più su questo misterioso gioco in sviluppo presso Blank, team che sembra davvero armato di ottime premesse e costruito su idee molto interessanti anche sulla visione del lavoro stesso. Intanto è stato condiviso un primo artwork che dovrebbe indicare qualcosa sul gioco in sviluppo, riportato qui sopra in questa pagina.