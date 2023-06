GTA 6: potrebbe esserci anche Cuba come ambientazione, per un noto leaker

GTA 6 potrebbe contenere anche Cuba come parte dell'ambientazione prevista del gioco, almeno secondo quanto riferito con una certa sicurezza dal noto leaker Tyler McVicker, in quella che resta comunque una voce di corridoio selvaggia.

A dire il vero, il personaggio in questione non ha un gran curriculum per quanto riguarda le anticipazioni sui giochi Rockstar Games (cosa peraltro non proprio comune in generale) essendo solitamente legato ai titoli Valve e a qualcosa su CD Projekt RED. Tuttavia, avendo comunque azzeccato alcune sparate in passato, lo potremmo prendere in considerazione.

In un suo nuovo video su YouTube, McVicker riferisce che Cuba sarà presente come ambientazione di GTA 6, legata in qualche modo a un qualche "salto temporale", dunque forse a un flashback o qualcosa del genere. A questo proposito, l'anno scorso il noto giornalista Jason Schreier aveva riferito che GTA 6 sarebbe stato ambientato nell'epoca contemporanea, ma non escludeva la possibilità di ricordi o flashback con collocazioni temporali diverse.

Finora è emerso che GTA 6 dovrebbe essere ambientato a Vice City, ovvero il corrispettivo di Miami, ma qualche possibile digressione verso le isole al largo non è del tutto esclusa. Secondo una bizzarra teoria, c'è la possibilità che tale isola, forse corrispondente a Cuba, potrebbe essere Guarma.

Quest'ultima è un'isola dei Caraibi che compare in Red Dead Redemption 2 e sembra sia presente, almeno come file e riferimenti, anche nell'universo di GTA Online, ma mai inserita effettivamente nel gioco. In ogni caso, ci sarà ancora da attendere un bel po' prima di vedere GTA 6, considerando il possibile periodo di uscita svelato da Take-Two, che lo piazzerebbe tra il 2024 e il 2025.