Cyberpunk 2077: Phantom Liberty sarà al Summer Game Fest 2023

Cd Projekt ha annunciato che Cyberpunk 2077: Phantom Liberty sarà mostrato al Summer Game Fest 2023. La novità, molto stringata, arriva a conferma di quanto promesso in precedenza, ossia che si sarebbero avute nuove informazioni sul gioco a giugno.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty è l'espansione, unica, di Cyberpunk 2077, titolo che continua a vendere bene nonostante i molti problemi del lancio. Per adesso dei contenuti del pacchetto aggiuntivo si sa davvero poco, quindi immaginiamo che tutti i fan dell'originale lo aspettino con una certa trepidazione.

Va però specificato che per Cyberpunk 2077: Phantom Liberty non si parla necessariamente dell'evento pubblico di Geoff Keighley, ma dei Play Days, ossia l'evento collaterale in cui i media potranno provare i giochi in anteprima. Il sospetto è che sarà mostrato anche un nuovo trailer sul palco dello show principale, ma sul punto non c'è certezza.

Per il resto vi ricordiamo che Cyberpunk 2077: Phantom Liberty dovrebbe uscire nel corso del 2023 su PC, Xbox Series X/S e PS5. Uno dei protagonisti del gioco sarà interpretato dall'attore Idris Elba.