God of War: annuncio lavorativo di Sony Santa Monica suggerisce lo sviluppo di un nuovo capitolo

Sony Santa Monica ha pubblicato un annuncio lavorativo che lascia intendere l'avvio dello sviluppo del seguito di God of War Ragnarok. Nell'annuncio in questione si cerca una persona che, tra i vari requisiti, "conosca God of War (2018) e God of War Ragnarok (2022) e che sappia parlare in profondità del sistema di combattimento, delle meccaniche e dei nemici."

Specificatamente l'annuncio è alla ricerca di un "senior combat designer" che si occuperà dei "compagni".

Si tratta della prima traccia del possibile sviluppo del gioco, dato da molti per scontato visto il successo degli ultimi due capitoli. C'è da capire solo dove sarà ambientato, dato che le avventure nordiche di Kratos dovrebbero essere giunte al termine, stando a ciò che dichiarò Santa Monica stessa.

C'è chi pensa che il nuovo scenario possa essere l'antico Egitto, come suggerito da alcuni collezionabili di Ragnarok.

A scoprire l'annuncio è stato l'utente Twitter @RinoTheBouncer, i cui seguaci hanno poi iniziato a speculare sulle possibilità di cui dispone Santa Monica. Ad esempio uno ha parlato di Atreus e della sua ricerca dei giganti, mentre un altro della già riportata tesi dell'Antico Egitto.