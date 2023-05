Wipeout: il regista di Gran Turismo Neil Blomkamp sta facendo ricerche sulla lore

Uno dei prossimi grandi progetti non videoludici di PlayStation è il film di Gran Turismo, diretto da Neil Blomkamp. Non sappiamo se il regista si occuperà di altri film per Sony in futuro, ma un suo recente tweet ha spinto molti a speculare che potrebbe esserci qualcosa in sviluppo per WipeOut o, perlomeno, che Blomkamp sia interessato a proporre un film su tale franchise.

Precisamente, Neil Blomkamp ha pubblicato un semplice tweet nel quale domanda: "Dove potrei scoprire la miglior lore su WipeOut?".

In risposta, Damon Fairclough - scrittore che ricopriva il ruolo di Creative Writer presso Psygnosis - ha affermato: "Ero il creative writer presso Psygnosis il quale ha scritto la maggior parte della lore/storia fino a Wipeout Fusion, incluso. Sentiti libero di seguirmi così che io possa mandarti un messaggio privato. Ho tonnellate di materiali!".

Ovviamente, questo non ci dice nulla riguardo a un possibile progetto cinematografico di Wipeout, ma è curioso che il regista di Gran Turismo stia facendo ricerche riguardo a tale saga. Parliamo inoltre sempre di un videogioco di guida, quindi sarebbe in linea con il suo attuale progetto.

Per ora in ogni caso si tratta solo di speculazioni, quindi possiamo solo attendere e vedere se effettivamente dietro questa domanda vi sia un motivo più profondo o se Blomkamp sia semplicemente andato in fissa con Wipeout e voglia immergersi nella lore del gioco.

Ricordiamo anche che Neill Blomkamp ha già ammesso la sua ossessione per le auto.