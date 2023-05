Offerte Amazon: Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon per Switch al primo vero sconto

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare una copia di Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon per Nintendo Switch. Lo sconto segnalato è di 10.83€, ovvero del 18%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo gioco è 59.99€. Il prezzo attuale è il migliore mai proposto sulla piattaforma, anche perché è il primo vero sconto mai proposto. I giochi Nintendo di rado vanno in offerta. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Nella nostra recensione di Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon vi abbiamo spiegato che "L'opera di Abebe Tinari è una gemma che dimostra come in PlatinumGames non si siano rigirati i pollici negli ultimi anni, bensì ci sia stata un'importante opera di coltivazione di talenti. Le nuove leve qui hanno dimostrato la loro abilità in tutti i campi, dal design a quello artistico, senza tralasciare una colonna sonora a tratti persino più eccelsa degli altri aspetti del gioco. Il loro non è comunque un lavoro perfetto, per via di qualche ingenuità strutturale e della tendenza del team a spingere un po' troppo l'acceleratore sull'azione in chiusura d'opera, ma Bayonetta Origins è comunque un titolo che speriamo non venga sottovalutato, perché per certi versi rappresenta un ritorno di PlatinumGames alla sfaccettata creatività di Clover Studio, e vogliamo assolutamente vedere altri esperimenti di questo tipo da loro."