Etrian Odyssey Origins Collection: streaming mostra moltissimo gameplay

Il canale YouTube di Atlus ha trasmesso un live stream dedicato alla Etrian Odyssey Origins Collection, di cui è stato mostrato moltissimo gameplay. Considerando che sarà disponibile a partire dal 1° giugno 2023 farà piacere a molti.

Peccato che chi non comprende il giapponese avrà qualche difficoltà a seguire quanto viene detto, ma tanto ciò che conta sono i tre giochi che compongono la raccolta: Etrian Odyssey I, II e III HD.

Purtroppo il gameplay è sparso per tutto il lungo video, quindi dovete guardarlo, o scorrere manualmente, per trovare i punti che vi interessano. Considerate che durante l'evento è stato dato spazio anche alla colonna sonora, di cui alcuni brani sono stati suonati dal vivo.

Esplora gli inizi del franchise con la rimasterizzazione di tre avventure senza tempo che catapulteranno i giocatori in un viaggio ricco di scoperte. Percorri luoghi misteriosi, mappa le zone che ti circondano e adatta la formazione del tuo gruppo per superare ogni ostacolo. Prendi il comando di una gilda di avventurieri e parti alla ricerca dei segreti e dei tesori che si celano nelle vaste profondità del Labirinto. Attraversa le varie aree e mappa l'ambiente che ti circonda mentre affronti orde di nemici in combattimenti a turni. Torna in città per riposare, vendere materiali e acquistare equipaggiamenti. Adatta la formazione del tuo gruppo a seconda del compito che devi affrontare. Leggiamo le caratteristiche della Etrian Odyssey Origins Collection: