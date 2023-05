Warhammer 40.000: Boltgun è stato influenzato da diverse generazioni di DOOM

Warhammer 40.000: Boltgun, l'ultimo boomer shooter ad arrivare sul mercato, è stato ispirato da varie generazioni di DOOM, la serie di id Software che ha canonizzato il genere degli sparatutto in prima persona.

Warhammer 40.000: Boltgun offre un gameplay di stampo classico, condito da un aspetto grafico altrettanto retrò, pur essendo sviluppato con l'Unreal Engine e avendo in realtà molti tocchi moderni.

A parlare delle fonti di ispirazione di Warhammer 40.000: Boltgun è stato Grant Stewart, il lead designer del gioco, che non ha fatto mistero di quali giochi lo abbiano ispirato maggiormente:

"Ovviamente per il gameplay siamo stati ispirati da DOOM e da alcune mod tipo Brutal DOOM, ma siamo stati anche molto influenzati da cose più moderne che richiamano gli sparatutto del passato. So che sono varie incarnazioni di DOOM, ma DOOM del 2016 e DOOM Eternal sono stati fondamentali per noi. Abbiamo cercato di prendere gli elementi migliori dei titoli moderni, pur rimanendo fedeli ai classici retrò."

Naturalmente le fonti di ispirazione sono state anche altre, tipo Quake, sempre di id Software, Unreal Tournament di Epic Games e titoli quali Ultrakill e Blood: Fresh Supply.

Per avere maggiori informazioni vi rimandiamo alla recensione di Warhammer 40.000: Boltgun.