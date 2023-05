Dolphin, Nintendo afferma di averlo bloccato su Steam perché danneggia lo sviluppo

Nintendo ha spiegato il perché della richiesta formale fatta a Valve per impedire l'arrivo dell'emulatore Dolphin su Steam. Secondo la compagnia di Mario, la sua esistenza "danneggia lo sviluppo e soffoca l'innovazione."

Un rappresentante di Nintendo ha toccato l'argomento con Kotaku, affermando che il Dolphin sfrutta delle pratiche illegali per dare accesso ai vecchi giochi di Nintendo: "Nintendo è impegnata nel proteggere il duro lavoro e la creatività degli sviluppatori e dei game engineer. Questo emulatore elude illegalmente le misure di protezione di Nintendo per far girare delle copie illegali dei giochi. Usare emulatori illegali e copie illegali dei giochi danneggia lo sviluppo e finisce per soffocare l'innovazione. Nintendo rispetta i diritti sulle proprietà intellettuali delle altre compagnie e in cambio si aspetta che gli altri facciano lo stesso."

Il 27 maggio il team di sviluppo dell'emulatore Dolphin ha annunciato che la versione Steam è stata rinviata a tempo indeterminato a causa della querela di Nintendo.

Nintendo naturalmente ha tutti i diritti di tutelare le sue proprietà intellettuali, anche se va specificato che l'emulazione in sé non è illegale, altrimenti qualunque produttore hardware potrebbe costringere alla rimozione e al blocco degli emulatori dei suoi sistemi dalla rete, denunciandone oltretutto gli autori. Nel caso del Dolphin, inoltre, va anche specificato che stiamo parlando di un sistema da gioco dismesso nel 2007, di cui molti titoli sono difficili da giocare fuori dall'ambiente emulativo, perché non ripubblicati in alcuna altra forma dai relativi editori.