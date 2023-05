Meta Quest 3 rivelato da un leak del Quest Store, annuncio al Gaming Showcase?

A quanto pare Meta Quest 3 è stato rivelato da un leak del Quest Store: il nuovo visore per la realtà virtuale, pur non essendo ancora stato annunciato ufficialmente, compare fra i dispositivi supportati dalle applicazioni.

Tutto fa pensare a una presentazione durante il Meta Quest Gaming Showcase che si terrà il 1 giugno, dunque fra pochi giorni: con ogni probabilità sarà in tale occasione che il dispositivo verrà mostrato in azione.

Non si tratta in realtà del primo leak per il nuovo visore, che già a marzo è stato vittima di una fuga di notizie relative alla roadmap interna di Meta, in cui si parlava del dispositivo come due volte più sottile e almeno il doppio più potente di Meta Quest 2, ma a un prezzo leggermente superiore.

Inutile dire che sarà quest'ultimo l'aspetto più importante per un eventuale successo del prodotto, che proprio grazie a un listino accessibile è riuscito finora a creare una base d'utenza notevole, con quasi 20 milioni di unità vendute.