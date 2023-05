Brace Yourself Games, 50% della forza lavoro licenziata, è lo studio di Crypt of the Necrodancer

Brace Yourself Games, lo studio di sviluppo di Crypt of the Necrodancer, ha confermato di aver licenziato parte della sua forza lavoro, cancellando contestualmente alcuni progetti non ancora annunciati.

A riportare dei licenziamenti è stato per primo il sito Game Developer, che li ha appresi da un Tweet della senior producer Crystal Savin, in cui viene detto: "Con immensa tristezza devo annunciare di essere stata colpita dal 50% del taglio della forza lavoro nel mio studio, dopo essere stata nella compagnia per soli quattro mesi. Sto quindi cercando opportunità d'impiego nel mondo dello sviluppo dei videogiochi, dell'eSport e degli influencer. La condivisione del messaggio è apprezzata."

Brace Yourself Games ha confermato la notizia in un comunicato spedito a PC Gamer, in cui viene spiegato come la decisione di licenziare parte dello staff dello studio non è stata presa a cuor leggero: "Come parte del nostro impegno verso i nostri dipendenti, stiamo offrendo pacchetti di risarcimento e servizi di supporto per aiutare coloro che sono stati colpiti da questa decisione. Stiamo inoltre lavorando per affrontare l'impatto sui membri rimanenti del nostro team e pe garantire di continuare a soddisfare le esigenze dei nostri giocatori."

Nonostante i licenziamenti, lo sviluppo del DLC Crypt of the NecroDancer: Synchrony e di Rift of the Necrodancer prosegue (sono entrambi in Accesso Anticipato su Steam). Continueranno anche i lavori su Phantom Brigade, lanciato a febbraio, e su un gioco non annunciato. Anche i titoli pubblicati da Brace Yourself Publishing continueranno a essere supportati.

Il comunicato non ha confermato il numero di licenziati, ma Ryan Clark, il fondatore dello studio, e Madeleine Gray, la direttrice delle comunicazioni, hanno condiviso il tweet della Savin in cui si parla di una riduzione del 50%. Inoltre Ben Humphries, UI designer e programmatore che ha lasciato al compagnia a inizio settimana, ha confermato le parole della Savin. Considerando che Brace Yourself conta circa 40 dipendenti, dedurre che i licenziamenti ammontino almeno a 20 persone è molto facile.