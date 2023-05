Xbox Showcase: iniziano a girare falsi elenchi dei giochi che saranno presentati

L'Xbox Showcase dell'11 giugno 2023 si sta avvicinando a grandi passi e, come facilmente prevedibile, stanno iniziando a circolare dei falsi elenchi dei giochi che saranno presentati. Uno in particolare ha trovato la smentita di diversi insider, che lo hanno bollato come falso, come del resto evidente da alcuni dettagli.

A riportare l'elenco è stato l'account Twitter Xbox Curator, senza dare spiegazioni su come lo abbia avuto, ma anch'esso propenso a considerarlo poco attendibile. Comunque sia la presenza di diversi errori fa capire facilmente che si tratta di un falso bello e buono.

Intanto sembra la fiera della conferma di tutti i rumor degli scorsi mesi, tanto da apparire più come una lista dei desideri che come qualcosa di concreto (prendete la presenza di Fallout New Vegas 2 o Scalebound). Inoltre ci sono proprio degli errori materiali, come dei titoli riportati in modo sbagliato, tipo quello di Hellblade II, incompleto, quello di Hollow Knight Silksong, scritto "Sliksong", o l'attribuzione di Forza Motorsport a Playground Games e non a Turn10 o ancora l'aver usato il nome di lavorazione per il presunto Halo "Tatanka", che non ha senso in una lista ufficiale, oltre ad averlo indicato come un lancio a sorpresa durante lo show.

Ci sarebbe anche da discutere sul lancio a sorpresa di Scalebound, ma sorvoliamo. Avrete capito che non c'è da fidarsi di quanto riportato e, in generale, vi invitiamo a diffidare di simili elenchi, a meno che non provengano da fonti affidabili.