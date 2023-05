Deck Nine: licenziamenti in corso, è lo studio di Life is Strange: True Colors e The Expanse

Brutte notizie da Deck Nine, lo studio di sviluppo di Life is Strange: True Colors e dell'imminente The Expanse, che pare stia licenziando parte del team di sviluppo. L'annuncio non è stato dato dalla compagnia, ma dalla narrative designer Elizabeth Ballou tramite Twitter, che ha scritto:

"Oggi sono stati licenziati molti dei miei brillanti, gentili e talentuosi colleghi di Deck Nine e il mio cuore è in pezzi per loro. Se il vostro studio di sviluppo sta assumendo, tenete d'occhio le persone di Deck Nine: non ve ne pentirete."

Da notare che per adesso la compagnia non ha detto niente in merito, ma vista la fonte della notizia, dubitiamo che possa essere falsa. Comunque sia Ballou non ha svelato il numero dei licenziati e i motivi del licenziamento. Aspettiamo una comunicazione ufficiale per saperne di più.

Fortunatamente pare che sotto al suo post abbiano risposto molti studi di sviluppo, anche prestigiosi, segnalando di essere alla ricerca di personale, come LMK, Epic Games e Playground Games, quindi i licenziati potrebbero non dover faticare troppo a trovare una nuova occupazione. Almeno questa è la speranza.

Proprio recentemente, Telltale e Deck Nine hanno annunciato la data d'uscita del primo episodio di The Expanse, che arriverà il 25 luglio 2023, ossia tra circa due mesi. Probabilmente dai risultati del gioco dipenderà il futuro della compagnia.