Meta Quest Gaming Showcase annunciato ufficialmente, ecco la data dell'evento

Meta Quest Gaming Showcase è stato annunciato ufficialmente da Meta: la data dell'evento è fissata al prossimo 1 giugno alle 19.00, ora italiana, ma ci sarà anche un pre-show della durata di quindici minuti con alcuni trailer aggiuntivi.

Forte di quasi 20 milioni di unità vendute, Meta Quest si prepara insomma a consolidare la propria line-up tramite l'annuncio di nuovi giochi e ulteriori novità, fra cui probabilmente l'abbonamento Meta Quest Pass, rivelato da un leak.

Chiaramente lo showcase avrà una grande rilevanza per le piattaforme VR in generale e non solo per Meta Quest, visto che molti titoli vengono pubblicati su tutti i sistemi in realtà virtuale, incluso il nuovo PlayStation VR2 e i visori disponibili su PC.

Dopo molteplici tentativi, sembra dunque che Meta sia finalmente riuscita a sdoganare le esperienze VR presso il grande pubblico e siamo curiosi di vedere cosa esattamente verrà annunciato nel corso di questa presentazione. L'appuntamento, come detto, è fissato al 1 giugno alle 19.00.