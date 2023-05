Final Fantasy 16, tanti nuovi trailer del gameplay da Square Enix

Square Enix ha pubblicato sul sito ufficiale giapponese di Final Fantasy 16 tanti nuovi trailer del gameplay per illustrare le numerose e variegate feature dell'ultimo capitolo della serie, che sarà disponibile dal prossimo 22 giugno in esclusiva su PS5.

Dopo le novità dello State of Play di aprile, Final Fantasy 16 sembra aver intrapreso un percorso carico di hype, capace di risvegliare l'interesse anche degli utenti che non si considerano da sempre fan della serie, e quest'abbondanza di materiali inediti conferma tale strategia.

I video che trovate in rapida successione qui di seguito mostrano in azione le spettacolari battaglie fra Eikon, le opzioni legate all'accessibilità per la campagna, le abilità disponibili per il personaggio, il companion Torgal e il party.

Fra i giochi più attesi in Giappone insieme a Zelda: Tears of the Kingdom, Final Fantasy 16 racconta la storia di Clive Rosfield, un potente guerriero nominato Primo Scudo di Rosaria, a cui viene affidato il compito di proteggere suo fratello minore Joshua, Dominante della Fenice.

Un evento drammatico sconvolgerà tuttavia la vita del protagonista, che a quel punto partirà per una missione di pura e semplice vendetta nei confronti dell'Eikon Ifrit, una creatura oscura e minacciosa, che rappresenta un rischio per il mondo intero.