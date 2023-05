Final Fantasy Pixel Remaster, vendite a quota due milioni di copie

Final Fantasy Pixel Remaster ha totalizzato finora vendite per oltre due milioni di copie fra PC, PS4, Nintendo Switch, iOS e Android: lo ha annunciato ufficialmente Square Enix, confermando il grande successo della raccolta rimasterizzata.

Disponibile dallo scorso 19 aprile su PS4 e Switch, Final Fantasy Pixel Remaster è stato pubblicato su PC, iOS e Android in maniera episodica a partire dal luglio del 2021, coprendo in questo modo primi sei capitoli del celebre franchise.

Si tratta di un risultato molto interessante, a maggior ragione per il fatto che la raccolta Pixel Remaster viene venduta a una somma importante, 74,99€, dovuta al lavoro di aggiornamento effettuato dagli sviluppatori per quanto concerne la grafica originale e la colonna sonora, rimasterizzata.

Non solo: per la Pixel Remaster si è provveduto a rifinire anche l'interfaccia, rendendola più moderna, e ad aggiungere una gran quantità di interessanti extra per gli appassionati storici di Final Fantasy, inclusa una galleria di immagini e un lettore musicale.