Famitsu: Zelda Tears of the Kingdom supera di nuovo Final Fantasy 16 come gioco più atteso

Continua la lotta al vertice tra The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e Final Fantasy 16 come gioco più atteso dal pubblico nipponico di Famitsu, con la più recente classifica che mostra il gioco Nintendo tornare in vetta, riprendendosi la posizione che ha occupato per la maggior parte delle settimane precedenti.

Vediamo dunque la classifica dei giochi più attesi secondo il sondaggio di Famitsu, con l'aggiornamento pubblicato nelle ore scorse:

[NSW] Zelda: Tears of the Kingdom - 996 voti 2. [PS5] Final Fantasy XVI - 885 voti 3. [NSW] Pikmin 4 - 509 voti 4. [PS5] Street Fighter 6 - 504 voti 5. [PS5] Final Fantasy VII Rebirth - 419 voti 6. [PS5] Like a Dragon 8 - 207 voti 7. [PS5] Pragmata - 196 voti 8. [NSW] Atelier Marie Remake - 188 voti 9. [NSW] Etrian Odyssey Origins Collection - 180 voti 10. [NSW] Ys X - 172 voti 11. [PS4] Like a Dragon 8 - 170 voti 12. [PS5] Tekken 8 - 159 voti 13. [NSW] Ushiro - 120 voti 14. [NSW] Momotaro Dentetsu World: Chikyuu wa Kibou de Mawatteru! - 119 voti 15. [PS5] Diablo IV - 117 voti 16. [NSW] Master Detective Archives: Rain Code - 111 voti 17. [NSW] Baten Kaitos I & II HD Remaster - 98 voti 18. [PS4] Granblue Fantasy Relink - 95 voti 19. [PS5] Ys X - 93 voti 20. [PS5] Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name - 92 voti 21. [PS4] Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name - 90 voti 22. [NSW] Suikoden I & II HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars - 85 voti 23. [PS4] Ys X - 80 voti 24. [NSW] Natsu-Mon! 20th Century Summer Vacation - 90 voti 25. [NSW] Professor Layton and the New World of Steam - 67 voti 26. [PS5] Granblue Fantasy Relink - 66 voti 27. [PS4] Street Fighter 6 - 64 voti 28. [PS4] Atelier Marie Remake - 53 vote 29. [NSW] Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai - 51 voti 30. [NSW] Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time - 50 voti

Ribadiamo che si tratta di un campione piuttosto ristretto, riferendosi solo ai lettori della rivista Famitsu, ma vista l'importanza di questa è probabile che i risultati riflettano comunque il sentimento generale dell'utenza giapponese.

Un paio di settimane fa, forse ancora sotto l'effetto della presentazione dello State of Play dedicato, Final Fantasy 16 aveva conquistato la vetta della classifica, ma con l'avvicinarsi del lancio The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è tornato saldamente in possesso della prima posizione. Nel frattempo, ieri sono state svelate le dimensioni dell'installazione su Nintendo Switch.