Star Wars Jedi: Survivor è il secondo migliore lancio di un gioco Star Wars su Steam, nonostante i problemi

Star Wars Jedi: Survivor sta continuando a ricevere critiche per la sua scarsa ottimizzazione, in particolare per quanto riguarda la versione PC, ma questo sembra non aver avuto riflessi nei suoi risultati di vendita, visto che si tratta del secondo miglior lancio di un gioco di Star Wars su Steam, per quanto riguarda gli utenti contemporaneamente impegnati sul titolo.

Non si tratta di dati di vendita, né di parametri ufficiali, ma stando alle informazioni raccolte dall'affidabile SteamDB sembra che i giocatori non si siano effettivamente troppo scandalizzati dalle performance di Star Wars Jedi: Survivor da evitare di giocarci, guardando agli utenti attivi sul titolo EA e Respawn.



Star Wars Jedi: Survivor ha battuto nettamente la quantità di giocatori fatta registrare da Star Wars Jedi: Fallen Order al lancio: il nuovo gioco ha totalizzato 55.916 giocatori attivi nel day one su Steam e ha poi battuto tale quantità nei giorni successivi, arrivando a un picco di 67.855 giocatori online nella serata del 30 aprile 2023. Questo lo rende il secondo migliore lancio su Steam, in questi termini, per un gioco di Star Wars dopo LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker (che aveva raggiunto 82.500 utenti attivi).

Per fare un confronto, il picco assoluto di Fallen Order è stato di 46.550 giocatori su Steam. La cosa stride particolarmente con la quantità di recensioni negative che il gioco sta ricevendo sulla piattaforma Valve, anche se l'andamento ultimamente è nettamente migliorato.

Forse anche grazie alle varie patch che Respawn ha già programmato per settimane dopo l'uscita del gioco, evidentemente consapevole dei problemi, le valutazioni degli utenti sono ora "nella media", con il 52% di recensioni positive, dopo aver passato un periodo particolarmente nero subito dopo il lancio. Una recente analisi di Digital Foundry ha giudicato Star Wars Jedi: Survivor il peggior port su PC del 2023.