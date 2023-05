Sony: nonostante il successo di PS5, le azioni calano per previsioni sotto le aspettative

Come riferito da Reuters, Sony si trova in una particolare situazione per cui le azioni sono calate come valore di quasi il 5% (4,8% come punto minimo) nelle ore scorse, soprattutto perché le previsioni del prossimo anno sono considerate al di sotto delle aspettative, nonostante l'enorme successo di PS5.

Abbiamo visto che la divisione PlayStation sta continuando a infrangere record e che PS5 ha raggiunto 38,4 milioni di unità, guidando la compagnia verso profitti operativi record per l'anno fiscale terminato a marzo 2023, tuttavia l'outlook è stato considerato inferiore alle aspettative e questo ha portato a un calo nel valore delle azioni.

Per il nuovo anno fiscale, Sony ha previsto un calo dei profitti del 3,2% arrivando a 8,55 miliardi di dollari, un risultato inferiore alle aspettative degli analisti, comprendendo un ritorno più lento al profitto per quanto riguarda anche la divisione PlayStation.

Tuttavia, secondo l'analista Atul Goyal di Jefferies si tratta di stime "molto conservative", considerando come PS5 e i giochi possano invece godere di un ulteriore incremento grazie alla domanda accumulata nel periodo precedente e al fatto che adesso le console si trovino in notevole disponibilità sul mercato.

Da questo punto di vista, Sony prevede di vendere 25 milioni di PS5 nel corso dell'anno fiscale, cosa che rappresenterebbe un'altra quantità record. Nel frattempo, è stato però registrato un calo nelle vendite di giochi, che sembra generalizzato e forse legato anche all'aumento di prezzo, che porta però a maggiori guadagni per ogni titolo.