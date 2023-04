PS5: meno giochi venduti con il prezzo più alto, ma maggiori guadagni per ogni titolo

Dai risultati finanziari di Sony emergono delle informazioni interessanti su quelle che potrebbero essere le tendenze del mercato nella nuova generazione di PS5 e Xbox Series X|S, e sebbene al momento sia difficile trarre delle conclusioni certe sembra che il prezzo più alto dei giochi "next gen" porti a minori vendite come quantità di titoli, ma maggiori guadagni per ognuno di questi.

I dati diffusi da Sony dimostrano che i ricavi nell'ambito software nell'intero anno fiscale 2022 sono stati i migliori di sempre, ma la quantità di giochi venduti è calata: a fronte di oltre 6 miliardi di dollari spesi tra giochi digitali e fisici, il risultato più alto registrato finora, la quantità di giochi venduti è stata di 264 milioni nell'intero anno, con un crollo di 39 milioni di unità rispetto all'anno fiscale precedente.

Questa tendenza è ulteriormente notevole se si guarda al fatto che le vendite hardware sono invece cresciute moltissimo negli ultimi mesi, creando una netta discrepanza tra console e giochi venduti. Questo calo nell'acquisto potrebbe avere a che fare con l'incremento del prezzo dei giochi con l'arrivo di PS5, visto che i titoli di nuova generazione si trovano ora a 80 euro, con anche Microsoft che si è adeguata a questo standard negli ultimi mesi.

L'aumento nella quantità di denaro generata dalle vendite software, a fronte di un calo nella quantità di giochi venduti, potrebbe non essere collegato soltanto a questo incremento di prezzo. Come dimostrato anche dall'esempio di Call of Duty: Modern Warfare 2, che sembra aver venduto meno copie ma ha generato profitti superiori, questo andamento ha probabilmente a che fare anche con una maggiore spesa per ogni gioco, effettuata dagli utenti.

Questo può avvenire attraverso acquisti collegati come micro-transazioni, edizioni speciali o acquisto di contenuti aggiuntivi, oltre a iniziative come i bundle cross-gen e iniziative simili. Questo, almeno, è quanto è stato avanzato da TweakTown e altre fonti sulla base dei dati finanziari forniti da Sony. Ovviamente si parla di dati raccolti nell'arco di un singolo anno fiscale, dunque è ancora presto per definire tendenze precise, ma si tratta di un'analisi interessante.