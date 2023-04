ASUS ROG Ally: il prezzo del modello meno costoso trapela online

Trapela online anche il prezzo del modello meno costoso di ASUS ROG Ally, con l'entry level del nuovo dispositivo portatile di ASUS che sembra destinato a costare 599 dollari sul mercato americano, in attesa di conferme ufficiali e traduzioni in altre valute.

L'informazione arriva dall'utente Twitter SnoopyTech, considerato un leaker piuttosto affidabile per quanto riguarda i dispositivi tecnologici in arrivo sul mercato. Il modello base di ASUS ROG Ally è costituito dalla seguente configurazione:

APU AMD Ryzen Z1

RAM 16 GB LPDDR5

SSD 256 GB NVMe M.2

Il fratello maggiore avrebbe un prezzo di 699 dollari, secondo quanto riferito dalla medesima fonte. Per 100 dollari in più, il modello superiore presenta invece le seguenti caratteristiche:

APU AMD Ryzen Z1 Extreme

RAM 16 GB LPDDR5

SSD 512 GB NVMe M.2

La differenza sta dunque nel tipo di SoC utilizzato, che nel secondo caso è una versione potenziata, e nel raddoppio della quantità di spazio a disposizione nell'SSD, dunque un upgrade molto ragionevole considerando la differenza di prezzo.

In termini di APU, il Ryzen Z1 ha un processore da 6 core e 12 thread, 4 core grafici RDNA 3, 22MB di cache e una potenza computazionale prevista di 2.8 Teraflops. Ryzen Z1 Extreme si caratterizza per un processore da 8 core e 16 thread, 12 core grafici RDNA 3, 24 MB di cache, per una potenza stimata di 8.6 Teraflops.

ASUS ROG Ally, un'immagine dal nostro provato

Il gap di prestazioni, sulla carta, sembra essere notevole, tanto da rendere quasi stranamente bassa la differenza di prezzo.

Per conoscerlo meglio, vi rimandiamo al nostro provato di ASUS ROG Ally, considerato il primo, vero concorrente di Steam Deck, con la presentazione ufficiale completa di tutti i dettagli sul lancio che è attesa per l'11 maggio 2023. Ricordiamo anche la nostra pagina dedicata ad ASUS ROG, contenente notizie, recensioni, video e altre informazioni sui dispositivi della linea.