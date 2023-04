Microsoft e Activision: le prossime date chiave per l'acquisizione, dopo il verdetto del CMA

Nonostante il "no" da parte della CMA britannica, Microsoft è ancora del tutto intenzionata a portare a termine l'acquisizione di Activision Blizzard, un iter che a prescindere dal risultato dovrebbe richiedere ancora molto tempo. Ecco un riepilogo con le date più importanti già fissate per i verdetti di enti regolatori e non solo.

12 Maggio 2023: la causa intentata a Microsoft da un gruppo di giocatori verrà discussa nelle aule di tribunale.

22 maggio 2023 : termine provvisorio per il verdetto della Commissione Europea, che sarà cruciale per determinare la buona riuscita dell'acquisizione.

Maggio 2023: il verdetto della State Administration for Market Regulation (SAMR) in Cina.

Maggio 2023: il verdetto della Korea Fair Trade Commission

Maggio 2023: decisione finale da parte del Competition Tribunal in Sud Africa

Fine maggio: scadenza entro il quale Microsoft potrà fare appello al Competition Appeal Tribunal (CAT) nel Regno Unito per contestare il verdetto della CMA. Il colosso di Redmond ha già confermato che tenterà questa strada.

9 giugno 2023: il verdetto della Nuova Zelanda

18 luglio 2023 : la fine della seconda proroga e l'ultima data prevista dall'accordo per l'acquisizione. Se Microsoft dovesse rinunciare alla manovra entro quella data, dovrà pagare una penale di 3 miliardi di dollari ad Activision Blizzard. In caso contrario, dovrà rinegoziare una nuova proroga.

2 agosto 2023: inizia il processo nel tribunale interno dell'FTC

Inizio 2024 : verdetto del giudice amministrativo dell'FTC

Inizio 2024: verdetto del CAT, se Microsoft avrà fatto ricorso a maggio

Tenete presente che le date qui sopra potrebbero venire posticipate in alcuni casi e potrebbero aggiungersi nuovi appuntamenti di primaria importanza nelle prossime settimane e mesi.

Nel frattempo la decisione del CMA di bocciare l'acquisizione di Activision Blizzard nel Regno Unito ha scatenato le ire del CEO Bobby Kotick, che ha persino insinuato che l'FTC è collusa con l'antitrust inglese, mentre NVIDIA ha deciso di schierarsi pubblicamente dalla parte di Microsoft, affermando che la manovra avrà un impatto positivo nel mercato del cloud gaming.