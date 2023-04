Super Mario Bros. Il Film dovrebbe superare 1 miliardo di dollari questo fine settimana

Questo dovrebbe essere il fine settimana buono per il record di Super Mario Bros. Il Film, che dovrebbe superare il traguardo di 1 miliardo di dollari raccolti al botteghino proprio nelle prossime ore, in attesa della comunicazione ufficiale che arriverà in questi giorni.

Ormai ci siamo: dopo 24 giorni nei cinema, il film ha raccolto 487,5 milioni di dollari in USA e, la settimana scorsa, era già arrivato a 871,8 milioni di dollari complessivamente in tutto il mondo, dunque il traguardo è decisamente alla portata, una settimana dopo.

Il successo della nuova pellicola Nintendo è stato travolgente: nonostante un'accoglienza decisamente fredda da parte della critica, il pubblico sembra amare questa nuova avventura cinematografica di Mario, rispondendo con un flusso di massa impressionante nei cinema di tutto il mondo.

Super Mario Bros. Il Film è la prima produzione della nuova sezione Nintendo Pictures, istituita dalla casa di Kyoto per dedicarsi alle produzioni di questo tipo. Il film è stato creato con la collaborazione di Illumination e sembra che Shigeru Miyamoto in persona vi abbia dedicato gran parte della sua attività lavorativa negli ultimi anni.

I risultati l'hanno decisamente premiato e ora aspettiamo le prossime produzioni che arriveranno dalla nuova divisione cinematografica e televisiva, considerando che altri film sono praticamente una certezza, in attesa di sapere su quali proprietà intellettuali si baseranno e quando arriveranno.