Armored Core 6: contenuti e prezzi della Launch Edition, Collector's Edition e Premium Edition

Tramite il Bandai Namco Store sono stati svelati i dettagli, prezzi e contenuti delle varie edizioni fisiche di Armored Core 6: Fires of Rubicon che saranno disponibili al lancio del gioco, fissato per il 25 agosto 2023 su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC, ovvero la Launch Edition, la Collector's Edition e la Premium Edition.

Nello specifico si parte dalla Launch Edition che include un poster e cartoline illustrate al prezzo standard di 69,99 euro e si arriva fino alla ricca Premium Edition al prezzo di 449,99 euro, che include tra le altre cose una statua in miniatura di un mech con annesso garage da 32 Cm di altezza. Ecco i contenuti nel dettaglio.

Launch Edition - 69,99 euro

Gioco

3 cartoline illustrate

Set da 45 adesivi

Poster 390x330mm

Collector's Edition - 249,99 euro

Gioco

Statua in miniatura di un Armored Core in PVC e ABS da 19 cm

Colonna sonora digitale

SteelBook esclusivo con bozzetti originali in cover

Artbook di 40 pagine con copertina rigida

Set di 4 spille

Set di 45 adesivi

3 cartoline illustrate

Poster 390x330mm

Premium Edition - 449,99 euro

Gioco

Officina esclusiva in PVC e ABS da 32 cm

Statua in miniatura di un Armored Core in PVC e ABS da 32 cm

Colonna sonora digitale

SteelBook esclusivo con bozzetti in cover

Artbook di 40 pagine con copertina rigida

Set di 4 spille

Set di 45 adesivi

3 cartoline illustrate

Poster 390x330mm

Come possiamo vedere l'unica differenza tra la Collector's Edition e la Premium Edition, oltre i 200 euro di prezzo, è la presenza del garage da 32 cm dell'Armored Core. In ogni caso parliamo di edizioni per collezionisti all'apparenza molto curate e che sicuramente farebbero una bellissima figura su una mensola.

Se siete interessati potrete acquistare tutte e tre le edizioni sopracitate sul Bandai Namco Store, a questo indirizzo.

Che ne pensate, acquisterete una delle edizioni da collezione di Armored Core 6: Fires of Rubicon? Fatecelo sapere nei commenti.