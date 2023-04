Tomb Raider: in arrivo la The Lara Croft Collection su Nintendo Switch, per l'ESRB

L'ESRB, l'ente di classificazione degli Stati Uniti, ha aggiunto recentemente al suo database la misteriosa The Lara Croft Collection per Nintendo Switch, una raccolta che dovrebbe includere due giochi della serie Tomb Raider.

La rating board americana non indica purtroppo una data di uscita né quali giochi sono inclusi nella raccolta, anche se, basandoci sulla descrizione offerta, è probabile che questi siano gli spin-off Lara Croft and the Guardian of Light e Lara Croft and the Temple of Osiris.

"Questa è una collezione di due giochi action adventure in cui i giocatori aiutano Lara Croft e i suoi compagni a cercare degli artefatti per fermare antiche divinità che vogliono distruggere il mondo", recita la descrizione offerta dall'ESRB.

"Da una prospettiva 3/4 dall'alto, i giocatori attraversano rovine della giungla e antichi templi, risolvono enigmi e combattono orde di creature nemiche (ad esempio, dinosauri, scarabei giganti, demoni di pietra). I giocatori usano lance, pistole, mitragliatrici e fucili per sconfiggere le forze nemiche in combattimenti frenetici."

La raccolta ha ottenuto il rating Teen dalla rating board, che segnala la presenza di violenza e un moderato quantitativo di sangue e linguaggio scurrile.

Molto probabilmente l'ESRB ha erroneamente inserito nel suo database la The Lara Croft Collection prima del tempo, anticipando così un annuncio ufficiale da parte di Crystal Dynamics, che potrebbe dunque arrivare durante la prossima settimana. Staremo a vedere