Star Wars Jedi: Survivor, per Digital Foundry è il peggior porting per PC del 2023

Ormai non è un segreto che la versione PC di Star Wars Jedi: Survivor al momento è afflitta da un'ottimizzazione tutt'altro che allo stato dell'arte e ciò è stato ribadito anche nell'analisi di Digital Foundry, che ha fondamentalmente bollato il titolo di Respawn Entertainment come il peggior tripla A su PC del 2023 dal punto di vista tecnico.

Nell'analisi dei tech enthusiast vengono messi in evidenza tutti i numerosi problemi di questo porting, che a loro avviso anche con una RTX 4090 non si raggiungono prestazioni stabili o i 60 fps fissi, indipendentemente dalla risoluzione e le impostazioni grafiche selezionate.

Non solo, Digital Foundry afferma anche che la versione PC di Star Wars Jedi: Survivor presenta una pessima implementazione dell'FSR2 di AMD che crea una sorta di sgradevole effetto ghosting a schermo. Il problema è che non ci sono soluzioni alternative in tal senso, dato che il gioco non supporta ufficialmente né il DLSS di NVIDIA né l'XeSS di Intel.

Ma i problemi non finiscono qui. Si parla anche di frequenti stutter durante l'esplorazione dovuta alla compilazione degli shader, nonostante questa operazione venga eseguita ogni volta che si avvia il gioco; controlli del mouse che non funzionano a dovere nelle impostazioni; settaggi grafici confusionari per i giocatori meno esperti che non spiegano a cosa servono e in che modo influiscono sulle prestazioni; a causa di un bug, talvolta modificare le impostazioni grafiche fa colare a picco il framerate, costringendo l'utente a riavviare l'applicazione.

A causa di tutti questi e altri problemi, Digital Foundry dunque ha decretato la versione PC di Star Wars Jedi: Survivor "il peggior porting del 2023... per ora". Infatti, non siamo ancora metà anno e ci sono ancora titoli che devono arrivare sul mercato e l'andazzo per le conversioni PC non sembra delle migliori. Ad esempio solo nei primi mesi dell'anno sono arrivati tanti altri giochi con varie magagne tecniche su questa piattaforma, come Forspoken, Wild Hearts, Hogwarts Legacy e The Last of Us: Parte 1, giusto per citarne alcuni.

In ogni caso, Digital Foundry afferma che le versioni PS5 e Xbox Series X|S di Star Wars Jedi: Survivor sembrerebbero avere generalmente molti meno problemi e che al netto di questi, l'impatto visivo è comunque notevole su tutte le piattaforme.