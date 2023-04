Honkai: Star Rail, 10 Special Pass gratis per tutti per festeggiare i numeri eccezionali del lancio

Hoyoverse ha deciso di regalare 10 Star Rail Special Pass a tutti i giocatori di Honkai: Star Rail, pari a 1.600 Stellar Jade, per festeggiare il successo registrato al lancio dal gioco.

Come sappiamo infatti ha superato quota 20 milioni download nel mondo nelle prime 24 ore dal debutto, nonostante le versioni PS5 e PS4 non siano ancora disponibili.

L'annuncio è arrivato tramite un messaggio su Twitter del CEO Da Wei, che nel ringraziare i giocatori su PC e mobile ha svelato che sono in arrivo 10 Star Rail Special Pass, che verranno distribuiti domani, domenica 30 aprile 2023. Per riscattarli vi basta semplicemente tenere d'occhio la casella di posta interna del gioco, dal menu.

Per chi non lo sapesse gli Star Rail Pass sono le risorse necessarie per eseguire i "Warp", ovvero la meccanica gacha per ottenere nuovi personaggi ed equipaggiamento. In particolare la variante "Special" si utilizza per i banner a tempo limitato, dunque si tratta di un bonus che verrà sicuramente apprezzato molto dai giocatori.

Non è finita qui, perché Hoyoverse ha annunciato anche un concerto con orchestra sinfonica che verrà trasmesso in diretta alle 13:30 italiane, sempre del 30 aprile, sul canale YouTube e Twitch di Honkai: Star Rail.

Vi ricordiamo inoltre, se già non lo avete fatto, che avete poche ore per riscattare i codici promozionali di Honkai: Star Rail in scadenza domani, con 400 Stellar Jade gratis per tutti.