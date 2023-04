Acquisizione Activision: il ricorso al CAT di Microsoft potrebbe richiedere meno tempo del previsto

Stando alle parole del CEO di Activision Blizzard, Bobby Kotick, il ricorso al CAT inglese di Microsoft per sovvertire il verdetto del CMA sull'acquisizione potrebbe richiedere meno tempo del previsto. A suo avviso infatti gli avvocati del colosso di Redmond hanno individuato un modo per "accelerare" il processo, facendo leva sulle motivazioni, a suo avviso irrazionali, espresse dall'antitrust britannico.

Come probabilmente saprete, pochi giorni fa il CMA ha bocciato definitivamente l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, il che potrebbe mettere a serio rischio la riuscita della manovra. La compagnia di Redmond tuttavia non demorde, ma anzi ha già annunciato che farà ricorso al CAT (Competition Appeal Tribunal) per invalidare il verdetto dell'antitrust.

Ma quanto dovremo attendere per conoscere l'esito dell'appello? In precedenza abbiamo riportato sulle nostre pagine le parole dell'analista Piers Harding-Rolls, che afferma che potrebbero essere necessari fino a nove mesi.

Ebbene, stando a Bobby Kotick, in realtà potrebbe volerci molto di meno, in quanto gli avvocati di Microsoft hanno già elaborato la loro strategia e credono di poter velocizzare i tempi e ottenere un "risultato accelerato" facendo leva sulle motivazioni poco convincenti del CMA.

"Noi, Microsoft e i nostri avvocati, che sono eccezionalmente esperti nel controllo giudiziario, pensiamo che ci sia un modo per accelerare il processo e che le conclusioni del CMA fossero così imperfette, che dovremmo essere in grado di ottenere un risultato accelerato", ha detto Kotick.

Il CEO di Activision Blizzard non ha indicato tempistiche precise, affermando tuttavia che maggiori dettagli in merito potrebbero arrivare la prossima settimana.

"Non posso ancora dirvi quale sarà la tempistica, perché non abbiamo presentato il nostro appello in maniera formale, ma avremo molti più dettagli nel corso della prossima settimana e capiremo davvero meglio quali saranno le tempistiche", ha aggiunto.

Nei giorni scorsi Kotick ha anche puntato il dito contro l'FTC, a suo avviso rea di collusione con il CMA e di averne influenzato il verdetto in merito all'acquisizione di Activision Blizzard. Accuse che sono state categoricamente respinte dalla FTC.