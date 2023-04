Armored Core 6: nuove informazioni sulla personalizzazione dei mech e le armi

Ora che Armored Core 6: Fires of Rubicon ha una data di uscita ufficiale, e anche piuttosto vicina, comprensibilmente stanno emergendo nuove informazioni sull'action a base di mech da guerra di FromSoftware per PC e console. Ad esempio, il profilo Twitter di PlayStation UK ha svelato nuovi dettagli relativi all'arsenale e le possibilità di personalizzazione della nostra unità di combattimento.

In particolare dal post apprendiamo che il nostro mech ha quattro slot di equipaggiamento, una per ogni mano e due sulla schiena. I giocatori potranno utilizzare un'ampia selezione di armi a distanza, inclusi bazooka, mitragliatrici gatling, missili, fucili al plasma, giusto per citarne alcuni.

Preferite un approccio a distanza ravvicinata? In tal caso non mancano le armi da mischia, come motoseghe, lame a impulsi e lance, tra quelle citate nel post. Infine, dato che anche l'occhio vuole la sua parte, sarà possibile personalizzare il nostro mech con verniciature e livree personalizzate.

Vi ricordiamo che Armored Core 6: Fires of Rubicon sarà disponibile dal 25 agosto 2023 per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC. Bandai Namco ha svelato dettagli e prezzi delle edizioni fisiche che saranno disponibili al lancio, dalla Launch Edition da 69,99 euro fino alla ricca e vistosa Premium Edition da 450 euro.