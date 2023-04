Vampire Survivors: nuova patch a maggio e un update 1.5 in estate

Il team di poncle ha svelato i piani per il futuro per Vampire Survivors che includono nuovi aggiornamenti gratuiti per il gioco con contenuti e modifiche al bilanciamento. Il primo update sarà di piccole dimensioni e arriverà a maggio. Seguirà uno più corposo durante l'estate.

A poche settimane dal lancio dell'espansione Tides of Foscari, gli sviluppatori con un post per la community di Steam hanno svelato su cosa stanno lavorando al momento. In particolare c'è in programma una patch di piccole dimensioni a maggio, con "piccole aggiunte e fix", come una mappa dettagliata per gli stage introdotti con il sopracitato DLC.

Seguirà durante l'estate l'aggiornamento 1.5 di Vampire Survivors. A tal proposito non sono stati svelati dettagli precisi, ma la promessa è che sarà equiparabile all'update Bat Country e introdurrà nuovi stage, reliquie e cosi via, con il team che proverà ancora una volta a proporre contenuti "differenti dal solito".

Nello stesso post inoltre si è tornato a parlare della serie animata di Vampire Survivors, attualmente in produzione presso gli studi di Story Kitchen. A tal proposito non sono stati condivisi ulteriori dettagli degni di nota, ma Luca Galante ha promesso che lui e il team di poncle saranno parte attiva del progetto in modo tale che possano assicurarsi "che non ci sarà nessun vampiro (probabilmente) e che verrà utilizzato solo l'aglio della migliore qualità possibile".