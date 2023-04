Hellblade 2: Ninja Theory usa la polenta per creare terreni realistici

Tramite un post su Twitter, gli sviluppatori di Ninja Theory hanno svelato la loro ricetta segreta per creare dei perfetti terreni islandesi in Senua's Saga Hellblade 2: farina, couscous e polenta. Sì, avete letto bene.

Come possiamo vedere nelle immagini qui sotto, il team ha disegnato sopra questi ingredienti dei simboli islandesi, sfruttando a proprio vantaggio la difficoltà nello scolpire delle linee perfette al millimetro con questo preparato per ricreare nel modo più realistico possibile le imperfezioni dei solchi nei terreni all'interno del gioco. Che dire, complimenti per l'ingegno.

Tra l'altro, non si tratta dell'unica idea fuori dagli schemi adottata dai ragazzi di Ninja Theory. Ad esempio, l'anno scorso hanno svelato di aver creato un tool di sviluppo appositamente per posizionare in maniera accurata gli escrementi di uccelli nelle ambientazioni di Hellblade 2.

Senua's Saga: Hellblade 2 è attualmente in sviluppo su Xbox Series X|S e PC e sarà disponibile al lancio nel catalogo di PC e Xbox Game Pass. Al momento il gioco non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma probabilmente maggiori dettagli in merito arriveranno durante l'Xbox Showcase in programma per il mese di giugno.