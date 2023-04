Vampire Survivors: è in lavorazione una serie animata del rogue-lite di poncle

Vampire Survivors, il survival rogue-lite a base di vampiri ma senza vampiri di Luca Galante e il team di Poncle, diventerà una serie animata prodotta da Story Kitchen, come apprendiamo da un report di Deadline.

In Vampire Survivors i giocatori possono vestire i panni di decine e decine di personaggi differenti, con l'obiettivo di resistere il più a lungo possibile alle orde di mostri e demoni che lo attaccheranno, che diventeranno via via sempre più numerosi e forti. Per farlo potrà usare un vasto arsenale di armi, da coltelli da lancio e spade a gattini molto arrabbiati e sparacoriandoli.

Una caratteristica del titolo di Poncle sono i giochi di parole per i nomi di personaggi, armi e oggetti con riferimenti principalmente all'Italia, ad esempio nell'ultimo DLC Tides of Foscari i giocatori possono combattere nei panni di Keitha Muort (dal "chitemmuort" napoletano) e Rottin'Ghoul (vi lasciamo immaginare l'origine). Se volete saperne di più, ecco la nostra recensione di Vampire Survivors.

Per il momento non ci sono dettagli degni di nota sulla serie animata di Vampire Survivors, come il periodo di uscita e su quale piattaforma sarà disponibile, ma possiamo leggere qui sotto la sinossi del gioco, su cui supponiamo si baserà anche la serie animata.

"Anno 2021, Italia rurale, lì viveva una persona malvagia di nome Bisconte Draculó, le cui molte magie malvagie crearono un mondo cattivo pieno di carestia e sofferenza. Tocca ora ai membri della Famiglia Belpaese porre fine al suo regno di terrore e riportare in tavola il buon cibo"

"Non c'è nessun posto dove nascondersi - tutto quello che puoi fare è cercare di sopravvivere a una notte maledetta e ottenere quanto più oro possibile per il prossimo sopravvissuto - prima che la Morte metta inevitabilmente fine alle tue lotte. Abbatti migliaia di creature notturne e sopravvivi fino all'alba! Questo è un gioco d'azione horror gotico, in cui le tue scelte possono permetterti di affrontare rapidamente le centinaia di mostri lanciati contro di te."

Luca Galante ha commentato l'annuncio affermando in maniera scherzosa che l'elemento più importante di Vampire Survivors è proprio la sua trama.

"La cosa più importante in Vampire Survivors è la storia, quindi è un sogno che si avvera vedere quello che è iniziato come un piccolo gioco indipendente realizzato durante i miei fine settimana prendere vita come uno show televisivo animato!", ha detto Galante. "È anche fantastico collaborare con persone così esperte e di talento per realizzare lo spettacolo. Mi chiedo se si siano resi conto che non c'è un solo vampiro in Vampire Survivors, però".

Story Kitchen è stata fondata dallo scrittore/creatore di John Wick, Derek Kolstad, dal produttore cinematografico e televisivo di Sonic the Hedgehog, Dmitri M. Johnson, e dall'ex agente/partner dell'APA Mike Goldberg. La società ha sta lavorando anche agli adattamenti per il piccolo schermo di Tomb Raider e Splinter Cell in produzione presso Netflix, Toejam e Earl e Streets of Rage di Sega, rispettivamente, realizzati per Amazon e Lionsgate, It Takes Two su Amazon e ha in serbo anche ulteriori partnership ancora da annunciare.