Honkai: Star Rail, oltre 20 milioni di download dopo un giorno dal lancio

Honkai: Star Rail si sta confermando popolarissimo già nelle prime ore, considerando che ha già superato 20 milioni di download nel giro di un giorno dal lancio ufficiale, confermando l'enorme presa che MiHoYo è in grado di esercitare, soprattutto sul pubblico mobile.

Il gioco aveva già fatto segnare 30 milioni di pre-registrazioni prima del lancio, con 21 milioni provenienti solo dalla Cina e il resto dai paesi esteri, tutto superiore ai numeri che aveva fatto registrare Genshin Impact. D'altra parte, è chiaro come questo nuovo gioco debba molto al precedente, che ha di fatto lanciato il team e il suo HoyoVerse sulla scena globale.



In base a quanto riferito dall'analista di mercato Daniel Ahmad, Honkai: Star Rail ha già superato i 20 milioni di download a un giorno di distanza dall'uscita, cosa che lo pone già in un'ottima posizione, considerando come questi titoli debbano contare su una community ampia per potersi sostenere.

Per il momento, inoltre, si parla solo delle versioni mobile e PC, considerando che l'arrivo su console, di cui sono confermate solo PS5 e PS4, avverrà solo in un secondo momento, potendo contare su un'ulteriore espansione di pubblico successiva. Ricordiamo inoltre i requisiti per PC, iOS e Android minimi e consigliati.