Honkai: Star Rail, ecco i requisiti per PC, iOS e Android minimi e consigliati

Con il lancio di Honkai: Star Rail ormai alle porte, Hoyoverse ha svelato i requisiti hardware minimi e consigliati definitivi del gioco su PC e dispositivi mobile iOS e Android.

Tali informazioni sono state condivise nella F.A.Q. ufficiale dedicata al lancio del gioco, che avverrà mercoledì 26 aprile 2023. A tal proposito vi ricordiamo che da ora è possibile eseguire il preload su tutte le piattaforme, ad eccezione della versione PS5, che ancora non ha una data di uscita certa.

Di seguito i requisiti minimi e consigliati di Honkai: Star Rail:

Requisiti minimi (PC)

Sistema operativo: Windows 7

Processore: Intel i3

Scheda Video: GeForce GTX 650 o superiore

RAM: 6GB

Spazio d'archiviazione: almeno 20 GB

Requisiti consigliati (PC)

Sistema operativo: Windows 10

Processore: Intel i7

Scheda Video: GTX 1060 o superiore

RAM: 8GB

Spazio d'archiviazione: almeno 20 GB

Requisiti minimi (Android)

Sistema operativo: Android 8 o superiore

Processore: Snapdragon 835, Dimensity 720, Kirin 810 o superiore

RAM: 4GB o superiore

Spazio d'archiviazione: almeno 8,5GB

Requisiti consigliati (Android)

Sistema operativo: Android 9 o superiore

Processore: Snapdragon 855, Dimensity 1000, Kirin 990 o superiore

RAM: 6GB o superiore

Spazio d'archiviazione: almeno 8,5GB

Requisiti minimi (iOS)

Device: iPhone 8 Plus o superiore. iPad con processore A10 o superiore

Sistema: iOS 10.0 o superiore

Spazio d'archiviazione: almeno 9GB

Requisiti consigliati (iOS)

Device: iPhone XS, iPhone XR, o superiori. iPad con processore Apple A12 o superiore

Sistema: iOS 11 o superiore

Spazio d'archiviazione: almeno 9GB

Come possiamo vedere i requisiti risultano accessibili da un gran numero di dispositivi mobile e tablet. Anche quelli PC non sono particolarmente esosi, considerando che la GTX 1060 risulta tra i consigliati, ma non è chiaro a quali target di risoluzione e framerate è possibile raggiungere in tutti i casi. Sarà dunque necessario aspettare test approfonditi sulla versione finale del gioco.