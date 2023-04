Gunfire Reborn: annunciata la data di uscita per PS5 e PS4, in arrivo anche un'edizione fisica

505 Games e gli sviluppatori di Duoyi Network hanno annunciato che Gunfire Reborn arriverà anche su PS5 e PS4. L'hero shooter con elementi roguelike sarà disponibile su PlayStation Store a partire dal 1 giugno 2023 al prezzo di 19,99 dollari.

Non solo, arriverà anche un'edizione fisica venduta al prezzo di 29,99 dollari, che sarà possibile acquistare presso vari rivenditori e siti come Play-Asia.

Gunfire Reborn è stato lanciato in early access su PC nel maggio del 2020, a cui è seguito il lancio della versione definitiva il 18 novembre del 2021 e successivamente su Xbox Series X|S, Xbox One e Game Pass a ottobre dello scorso anno, ricevendo ampi consensi da giocatori e critica.

Si tratta di uno sparatutto in prima persona con una struttura rogue-lite che ha come protagonisti degli animali antropomorfi, ognuno caratterizzato da abilità e peculiarità diverse, che i giocatori utilizzeranno per esplorare da soli o in multiplayer vari dungon composti da livelli progressivi.

Se vi abbiamo incuriosito, vi suggeriamo di leggere anche la nostra recensione di Gunfire Reborn, dove Giorgio Melani afferma:

"Gunfire Reborn non inventa nulla, ma raffina e bilancia al meglio il misto di elementi che compongono la struttura ibrida dello sparatutto roguelite trovando un equilibrio praticamente perfetto tra dinamica shooter divertente e progressione profonda ma intuitiva. Ci vuole poco a farsi risucchiare nel suo meccanismo e una volta accaduto è difficile uscirne, cadendo vittime del classico sortilegio di "ancora una partita e smetto". Ovviamente la struttura è inevitabilmente ripetitiva e la mancanza di mordente in termini di storia e ambientazione potrebbe farsi sentire, una volta che l'attrattiva per il gameplay puro e semplice comincia a calare, ma questo avviene solo dopo sessioni di notevole durata e la voglia di tornare ad eliminare orde di nemici riemerge facilmente a distanza di poco tempo."