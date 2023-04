Final Fantasy 16: tre potenti nemici delle prime fasi di gioco mostrati in un breve video

Mancano ancora un paio di mesi all'uscita di Final Fantasy 16 e Square Enix non pare intenzionata a rallentare con la pubblicità. Tramite il profilo Twitter dedicato al videogioco, infatti, la compagnia sta continuando a proporre piccoli video che mostrano qualche dettaglio di gioco. Ora, è il turno di un filmato da 30 secondi (più lungo di molti altri, va detto) nel quale possiamo vedere tre boss delle prime fasi di gioco: non ci sono quindi spoiler per fasi avanzate dell'avventura.

Nel video condiviso su Twitter che potete vedere poco sotto, Square Enix mostra tre sequenze da dieci secondi circa di tre diversi mostri. Il primo è "Morbol", noto anche come Malboro. Si tratta di un nemico tipico della serie di Final Fantasy, tipicamente associato a status alterati come l'avvelenamento. Avevamo già avuto modo di vedere un frammento del combattimento contro questo mostro di Final Fantasy 16 in una delle primissime presentazioni, ma in questo caso abbiamo non solo una versione più recente dello scontro ma anche la presenza dell'interfaccia grafica che ci conferma che Clive - il nostro protagonista - è al livello cinque in questo scontro, chiaramente una fase iniziale. Inoltre lo vediamo nella sua versione più giovane.

Successivamente si passa la "Knight of the Blinding Dawn", che letteralmente significa "Cavaliere dell'Alba Accecante". Anche in questo caso a combattere è il giovane Clive, più precisamente di livello sette, il che fa intuire come i due scontri non dovrebbero essere troppo distanti tra loro.

Infine abbiamo lo scontro con Fafnir, altro nemico tipico della saga di Final Fantasy. Il suo aspetto cambia spesso tra un gioco e l'altro, anche se in linea di massima ha una forma "draconica". Nel caso di Final Fantasy 16, però, Fafnir ha ottenuto uno stile più vicino a un moloch australiano. In questo caso lo scontro avviene con Clive al livello 11 e un aspetto più cresciuto: vediamo anche che l'interfaccia mostra la possibilità di controllare più di un potere degli Eikon, quindi si tratta di una sequenza leggermente più avanzata, comunque considerata "iniziale" da Square Enix.

Una cosa è certa, la presentazione visiva di queste creature è notevole e siamo certi che molti fan non vedono l'ora di esplorare Final Fantasy 16. Questo video però non dà l'idea di come sarà l'azione a schermo durante le sequenze più dinamiche, quindi vi rimandiamo a quest'altro filmato ufficiali: è un tripudio di effetti e numeri a schermo.