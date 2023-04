Final Fantasy 16: video mostra le mosse speciali, in un tripudio di effetti e numeri a schermo

Un nuovo video condiviso da Square Enix ci mostra una breve sequenza di combattimento di Final Fantasy 16 nella quale viene mostrata una combinazione di attacchi Eikon del protagonista - Clive - che causano un tripudio di effetti visivi e numeretti a schermo.

Il video proviene più precisamente dall'account ufficiale di Final Fantasy 16 su Twitter, come potete vedere qui sotto o a questo indirizzo. Il testo del tweet recita: "Quali abilità degli Eikon non vedi l'ora di combinare in Final Fantasy 16?".

Ricordiamo che gli Eikon sono esseri di grande potenza, come Odino, Bahamut, Ifrit, Fenice, Garuda e Titan. Il protagonista è in grado di ottenere poteri da questi esseri e di usare mosse potenziate in combattimento. Sarà possibilità passare da un set Eikon all'altro con la semplice pressione di un tasto e sarà quindi possibile combinare le mosse.

In questo video, Clive inizia con una mossa di Odino, per poi passare a Ramuh e poi concludere con la Zantesuken di Odino. Ciò che accade a schermo è la comparsa di vari effetti speciali, soprattutto con l'attacco elettrico di Ramuh, e di molteplici numeri che rappresentano i danni inflitti ai nemici. Di certo lo schermo può diventare alquanto denso di informazioni in alcune situazioni e supponiamo che questo potrebbe non piacere a tutti.

Noi abbiamo già avuto modo di provare Final Fantasy 16 e vi abbiamo spiegato se il sistema di combattimento funziona.