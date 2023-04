The Division 2: Descent, 12 minuti di gameplay per la modalità roguelite gratuità

Ubisoft ha svelato da poco la roadmap dell'anno 5 di The Division 2 e con la sua prima stagione è arrivata la modalità gratuita Descent. Ora, potete vedere un video gameplay da 12 minuti circa di questa versione del gioco sparatutto della compagnia francese.

Il video è stato realizzato da MP1st durante un evento gestito da Ubisoft. Il gioco è quindi in lingua inglese. Non c'è alcun commentario.

Nel caso non lo sappiate, Descent è una modalità gratuita per 1-4 giocatori con una struttura rogue-lite. Ad ogni partita, in modo casuale, dovremo scegliere uno tra tre scontri contro l'IA, in caso di vittoria si ottengono talenti e armi per migliorare il personaggio e continuare a giocare. Si passa da uno scontro all'altro, con anche boss a intervalli regolari, fino a quando non veniamo sconfitti. Ci sono anche delle classifiche competitive dedicate a questa modalità.

Si tratta di un modo diverso per approcciarsi a The Division 2 e propone un nuovo tipo di meta, con le proprie regole. Diteci, avete intenzione di provare questa modalità?

Vi ricordiamo infine che è anche stata annunciata la closed beta di The Division: Heartland con trailer e video diario.