The Division: Heartland, closed beta annunciata con trailer e video diario

The Division: Heartland è stato fra i protagonisti del livestream trasmesso stasera da Ubisoft, in cui la casa francese ha annunciato la closed beta del gioco, aprendo le registrazioni, e pubblicato un trailer e un video diario per presentare nel dettaglio questa nuova esperienza free-to-play.

Annunciato circa un anno fa, The Division: Heartland è uno sparatutto multiplayer ambientato in una comunità rurale fittizia degli USA, in cui controlliamo un agente della Divisione chiamato per difendere la zona dall'assalto di truppe ostili.

La sequenza introduttiva in stile cinematografico ci introduce appunto all'ambientazione e ai personaggi di The Division: Heartland, comunicando in chiusura i dettagli della closed beta, a cui è possibile registrarsi visitando il sito ufficiale del gioco e inserendo i propri dati, nonché la piattaforma di riferimento.

Per quanto concerne invece il video diario, si tratta di una presentazione molto dettagliata del titolo, che parte dalle solide basi di The Division per consegnarci un'esperienza sparatutto a base multiplayer dall'indubbio potenziale, dotata di diverse modalità e di una gran quantità di armi e oggetti da sbloccare.