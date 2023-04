Armored Core 6: un trailer sarebbe in arrivo a breve, per un leaker noto che svela la data

Armored Core 6 è il prossimo progetto, insieme al DLC di Elden Ring, di FromSoftware. Dopo anni passati sui soulslike e affini (con giusto una piccola deviazione con Déraciné), la compagnia giapponese sembra pronta a proporre qualcosa di diverso ai propri fan, rimettendo in pista la famosa saga dedicata ai mecha da combattimento. Quando potremo vedere qualcosa di nuovo sul gioco? Secondo un noto leaker, la data è il 28 aprile 2023.

Parliamo di un leaker cinese che scrive sul forum a9vg. L'utente ha anche condiviso un'immagine dedicata ad Armored Core 6 che mostra la data 28 aprile (428, con la forma americana di mese-giorno).

Questo leaker ha nelle passate settimane svelato correttamente la modalità New Game Plus di God of War Ragnarok e l'annuncio di Hayarigami 1-2-3. Si tratta quindi di una fonte credibile, che è stata "verificata" anche da Sal Romano, ovvero il capo della testata Gematsu, dedita soprattutto da ai giochi orientali. Romano afferma che il leaker "ha spesso ragione".

Purtroppo non abbiamo altre informazioni per il momento. Anche ammesso che sia tutto corretto, non sappiamo cosa sarà presentato. La speranza ovviamente è che si possa vedere un po' di gameplay, così da scoprire nel dettaglio come sarà Armored Core 6.

Abbiamo anche scoperto key art e download parziale tramite Xbox Store, quindi è credibile che novità siano effettivamente in arrivo.